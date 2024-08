Lens : Kevin Danso lâche des indices sur son avenir

Kevin Danso portera-t-il encore les couleurs du RC Lens cette saison ? Malgré son statut indéniable de cadre depuis son arrivée dans l’Artois en 2021, le défenseur central dispose d’un bon de sortie sur ce mercato estival. Comme nous le révélions en exclusivité le 27 juillet dernier, l’international autrichien intéresse du beau monde en Italie ainsi qu’en Angleterre. Mais pour l’heure, l’ancien joueur d’Augsbourg est toujours à Lens. Buteur en amical contre Leicester City (3-0) samedi, Kevin Danso s’est livré sur son avenir devant la presse, indiquant qu’il était ouvert à toutes les possibilités.

«Je suis heureux ici. Cet été, j’ai profité des bons moments, je reste focus sur ce qu’il se passe aujourd’hui. Pour plus tard ? Je ne sais pas. Je reste focus sur le terrain, c’est un plaisir de jouer à Bollaert, pour Lens. On a un très bon coach, ça fait 3 saisons que j’apprécie chaque moment ici», a-t-il assuré dans un premier temps avant de poursuivre : «Le futur ? Je ne le contrôle pas. Ce n’est pas entre mes mains, c’est pour ça qu’il faut penser à aujourd’hui. Lens m’a donné l’opportunité d’être le joueur que je suis aujourd’hui. On joue en Conférence League avec une bonne équipe, un nouveau coach, de nouvelles ambitions. Je suis bien où je suis aujourd’hui.»