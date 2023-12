Real Madrid : la rumeur Mauro Icardi refait surface

«Un nouvel attaquant en janvier ? Non, c’est un problème complètement différent». Voici ce que déclarait récemment Carlo Ancelotti, interrogé sur la possible arrivée d’un numéro 9 lors du mercato hivernal. L’occasion également pour le technicien italien d’enterrer définitivement les rumeurs annonçant une possible arrivée de Mauro Icardi dans la capitale espagnole. Définitivement ou presque…

En effet, malgré les propos tenus par le Mister, la piste ne semble guère se refroidir et les spéculations semblent être loin d’être terminées. Dans cette optique, Radio Marca annonce, ce mardi, qu’un accord entre les différentes parties pourrait même se concrétiser cet hiver. L’Argentin, fort de 17 buts et 6 passes décisives en 25 matches avec Galatasaray, viendrait alors concurrencer Joselu à la pointe de l’attaque. Pour ce qui est du salaire ? Un montant de 8 millions d’euros plus des bonus est d’ores et déjà évoqué…