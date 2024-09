Real Sociedad - Real Madrid : la police ouvre une enquête après la mort d’un supporter

Triste nouvelle en Espagne. La Real Sociedad a, dans l’après-midi, annoncé le décès de l’un de ses supporters peu avant la rencontre qui opposait le club au Real de Madrid hier soir. Le drame s’est déroulé dans les coursives de la Reale Arena, où un supporter âgé de 57 ans s’est effondré avant d’être transporté à l’hôpital, où il est décédé dans la soirée.

«Le club txuri urdin souhaite exprimer ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis de l’abonné décédé. L’équipe première jouera avec un brassard noir mardi à Majorque et une minute de silence sera observée au Reale Arena pour le match contre Valence», a commenté la formation basque dans un communiqué. Les médias El Diario Vasco et El Correo ont rapporté que la police locale a ouvert une enquête dans l’optique de déterminer les causes de sa mort, et ce, après avoir été alertée par des personnes se trouvant sur place lors des faits et affirmant que le supporter avait reçu un coup violent sur la tête.