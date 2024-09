Liga : le Real Madrid se sort du piège de la Real Sociedad

Une victoire à domicile face au Betis grâce à un doublé de Kylian Mbappé. C’était sur cette note positive que le Real Madrid nous avait laissé avant la trêve internationale. Ce samedi, le club de la capitale faisait son retour en Liga avec un déplacement périlleux sur la pelouse de la Real Sociedad. Face à des Basques toujours difficiles à manœuvrer, Carlo Ancelotti décidait d’innover avec un 4-4-2 en losange où Arda Güler, Luka Modrić, Brahim Díaz, Vinícius Júnior et Kylian Mbappé figuraient. Pourtant, malgré ce onze résolument offensif, les coéquipiers de Federico Valverde ont rencontré plusieurs difficultés en première période.

Bousculés dans les duels face à des pensionnaires d’Anoeta qui ont réalisé un début de saison compliqué (1 victoire, 1 nul, 2 défaites), les Madrilènes ont eu peur lors du premier acte. D’entrée, Thibaut Courtois a été sollicité sur une grosse frappe de Sergio Gomez (3e). Et malgré les arabesques d’un Kylian Mbappé en jambes (18e), le Real n’a pas montré une grande sérénité et la sortie sur blessure de Brahim Diaz n’a rien amélioré. Par la suite, les velléités offensives basques ont été mises en échec par les montants de Courtois à l’instar de la mine de Sucic (25e) et de la tentative bien sentie d’Umar Sadiq (36e). Timorés, les hommes de Carlo Ancelotti rentraient, légèrement miraculés, sur un score vierge à la pause.

Vinicius Junior et Kylian Mbappé ont brillé…sur penalty

Au retour des vestiaires, la malchance de la Sociedad avec les montants s’est poursuivie et le malheureux Sucic a, cette fois, trouvé le poteau droit du gardien belge du Real Madrid (47e). Un énième pied-de-nez du destin qui a fait tourner la chance du côté d’une Maison Blanche de plus en plus solide. Après la tentative d’Eder Militao (53e), le Real Madrid a hérité d’un penalty mérité après que Sergio Gomez a tenté de se muer en gardien le temps d’une tentative de Güler. Tireur attitré des penalties madrilènes, Vinícius Júnior ne se faisait pas prier pour ajuster Remiro afin d’ouvrir le score (0-1, 57e). Sortis de la galère, les champions d’Espagne en titre ont continué d’accélérer.

Une prise d’initiative bienvenue et qui a porté ses fruits. Malgré la légère rébellion basque, le Real Madrid a été récompensé en poussant encore les hommes d’Imanol Alguacil à la faute. En retard, Jon Arambaru s’est laissé emporter dans son élan et a fauché Vinicius. Kylian Mbappé s’est emparé du ballon et a offert le break aux siens (0-2, 74e). Sa quatrième réalisation en six rencontres. Un deuxième but synonyme de victoire pour les Merengues qui sont repartis de San-Sebastian avec les trois points qui leur permettent de remonter à la deuxième place. Un succès douloureux mais qui va leur permettre d’affronter sereinement leur premier match de Ligue des Champions de la saison ce mardi contre Stuttgart (21h). La Sociedad fait du surplace et reste 15e.