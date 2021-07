L'AC Milan passe à l'attaque pour Randal Kolo Muani

La suite après cette publicité

Kaio Jorge (19 ans, Santos) chipé à la dernière minute par la Juventus, l'AC Milan cherche un nouvel attaquant d'avenir pour compléter son arsenal offensif aux côtés des expérimentés Zlatan Ibrahimovic (40 ans) et Olivier Giroud (35 ans). Et c'est encore sur le marché français que les Lombards pourraient venir piocher.

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, les Rossoneri sont très intéressés par les services de l'international Espoirs du FC Nantes Randal Kolo Muani (22 ans). Ils l'ont placé en bonne position sur leurs tablettes et chercheront à passer à l'action pour lui dès qu'ils auront réussi à dégager des liquidités en dégraissant (Jens-Petter Hauge et Rafael Leão semblent sur le départ).

Du National 1 à la C1 ?

Les prestations du natif de Bondy la saison passée (9 buts et 4 passes décisives en 37 apparitions en Ligue 1) ont beaucoup plu à la cellule de recrutement milanaise, bien décidé à miser sur lui dans les prochaines semaines et à doubler la concurrence de Southampton et de l'Eintracht Francfort notamment. On estime en Italie qu'il devrait pouvoir être accessible pour un montant compris entre 5 et 10 M€ au regard de sa situation contractuelle (juin 2022).

Prêté à Boulogne-sur-Mer en National 1 en 2019/20, Randal Kolo Muani, qui vient de disputer les Jeux Olympiques avec l'équipe de France (3 apparitions, 1 passe décisive, 1 carton rouge), disputera donc peut-être la Ligue des Champions la saison prochaine avec les pensionnaires de San Siro. Une fulgurante ascension.