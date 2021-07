Mercato : la Juventus frappe un joli coup surprise

La suite après cette publicité

On l'attendait à l'AC Milan ou encore à Benfica. Finalement, Kaio Jorge (19 ans), un temps cité du côté de l'Olympique de Marseille, a choisi la Juventus. La Gazzetta dello Sport et Record notamment racontent cette opération éclair de la part de la Vieille Dame ce mardi.

Dans le week-end, Santos, le club de l'attaquant brésilien, avait annoncé publiquement des négociations avec Benfica pour ce transfert. Un accord était même tout proche, sur les bases d'un montant de 3 M€ plus les prêts de deux joueurs (German Conti et Yony Gonzalez) pour acheter les six derniers mois de contrat du jeune homme.

Un nouveau coup à 0€

Les Rossoneri, eux, discutaient aussi avec leurs homologues autour d'un transfert à 4 M€ plus 2 M€ de bonus. Mais ce lundi, les Bianconeri ont pris tout le monde de vitesse, paraphant un précontrat avec le natif d'Olinda, vainqueur du Mondial U17 en 2019 avec la Seleção. Ce buteur prometteur débarquera donc en janvier 2022 à Turin.

Un nouveau coup sans indemnité de transfert pour les Piémontais, passés décidément maîtres dans l'art de frapper ce genre de coups sur le marché des transferts. Benfica et Milan peuvent donc chercher un nouveau renfort d'avenir en attaque.