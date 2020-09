L'OM annoncé en pole position pour l'espoir brésilien Kaio Jorge

La suite après cette publicité

La fin de mercato de l'Olympique de Marseille a un fort accent brésilien. Les Phocéens espèrent très prochainement boucler l'arrivée de Luis Henrique (18 ans), ailier très prometteur de Botafogo, et se sont également positionnés sur Marcos Paulo (19 ans), international U20 portugais évoluant à Fluminense, suivi depuis plusieurs semaines. Mais ce n'est pas tout.

L'OM, qui n'exclut plus de signer - si la marge de manœuvre financière le permet (en cas de ventes a priori donc) - deux renforts offensifs, s'est également penché sur un autre jeune Auriverde. UOL Esporte assure en effet ce mardi que les Olympiens sont en pole position dans le dossier Kaio Jorge (18 ans).

Pas de temps à perdre

Ce buteur, champion du monde des moins de 17 ans en 2019 avec le Brésil (5 réalisations, dont une en finale), jouit d'une belle cote sur le marché. Sous contrat jusqu'en 2022 avec Santos (il a marqué son premier but en professionnel en 2019, en Copa Libertadores), il dispose d'une clause libératoire fixée à 50 M€ et a déjà vu la Juventus, le Real Madrid ou encore l'Inter et le RB Leipzig venir aux renseignements ces derniers mois. En grande difficulté financière, Santos ne serait pas contre une vente, même si elle n'atteint pas les standards espérés (cet hiver, on évoquait des offres à plus de 20 M€).

Seul hic d'après les informations du média local, si l'OM est bel et bien chaud sur ce dossier, il lui faudra aller très vite. En effet, l'actuelle direction paulista entre en octobre dans ses trois derniers mois de mandat. Et les statuts du club empêchent toute négociation durant cette période. Il faudra donc agir avant le 30 septembre, soit dans les 9 jours. Le compte à rebours est lancé.