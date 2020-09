OM : Pablo Longoria n'exclut pas de recruter un deuxième attaquant !

L’Olympique de Marseille s’active dans son mercato. Au sortir du match nul face au LOSC (1-1), André Villas-Boas avait surpris tout son auditoire en annonçant que le club phocéen allait accueillir sous peu un jeune attaquant. « C’est un jeune attaquant, de 18-19 ans. Il peut jouer sur les trois postes d’attaque, ce n’est pas un pur avant-centre, mais oui c’est une pépite. J’espère qu’il arrivera dans un bon état d’esprit, on attend la visite médicale pour confirmer, mais il y a un accord entre les deux parties. Oui, je pense que ça sera réglé mercredi ».

Depuis, le nom de cet espoir a filtré et il s’agit du joueur de Botafogo Luis Henrique. Un espoir brésilien censé débarquer en échange d’un chèque de 10 M€. Cependant, si vous avez pris quelques minutes pour lire les grandes lignes de notre présentation du joueur, vous avez pu vous apercevoir que Luis Henrique n’a pas franchement le profil d’un vrai buteur.

Vendre avant d'acheter

Pas un souci pour le « Head of Football » de l’OM, Pablo Longoria, dont le but avec ce futur renfort, est de le polir en vue d’une revente avec une grosse plus-value à la clé. Et surtout, L’Équipe révèle que l’Espagnol confie en privé qu’il n’exclut pas de recruter un attaquant aux caractéristiques plus classiques.

Sur le papier, il convient de se rappeler que les derniers bruits de couloir indiquaient que Frank McCourt avait accepté de débloquer jusqu’à 20 M€ pour renforcer l’attaque de son OM. Théoriquement, si Luis Henrique coûte 10 M€, il en reste dix autres à dépenser. Mais ce ne sera pas aussi simple puisque le quotidien sportif précise que Longoria a été clair : Marseille devra vendre avant pour espérer la venue d’un autre attaquant.