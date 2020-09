OM : Frank McCourt offre une rallonge pour le recrutement d'un attaquant

La mission s'annonçait très compliquée. Le Head of Football de l'Olympique de Marseille Pablo Longoria disposait, selon les informations parues récemment dans La Provence, d'un budget de 5-6 M€ pour recruter l'attaquant que son entraîneur André Villas-Boas appelle de ses vœux depuis maintenant plusieurs semaines. Une enveloppe assez mince, qui laissait présager un pari sur un jeune avec un certain potentiel à la revente.

Ce mercredi, dans les colonnes de L'Équipe, on apprend que les choses ont quelque peu évolué dans ce dossier. Conscient de la difficulté pour le nouveau patron du sportif de dénicher la perle rare, Frank McCourt est désormais disposé à lui offrir une rallonge. Il était en effet prêt à investir entre 15 et 20 M€ pour recruter l'international uruguayen (1 cape, 1 but) Darwin Nuñez (21 ans).

L'exemple Darwin Nuñez

Seulement, le buteur uruguayen, révélé à Almeria la saison passée (16 buts en 30 matches de Liga 1|2|3), est parti à Benfica pour 25 M€, record de transfert entrant du club lisboète. Cet épisode montre toutefois que, pour une cible bien précise, le propriétaire américain de l'OM, qui avait annoncé une politique d'austérité, est prêt à ouvrir les vannes.

Une bonne nouvelle pour Longoria, et ce, même s'il devra se montrer persuasif pour convaincre son supérieur de le suivre sur le prochain dossier. Villas-Boas, lui, attend toujours désespérément une nouvelle tête dans son secteur offensif. En l'absence de Dario Benedetto, suspendu après son expulsion face au Paris SG (0-1, 3e journée de Ligue 1), le Lusitanien pourrait être obligé d'aligner Florian Thauvin ou Dimitri Payet en pointe...