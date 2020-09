L'OM en passe de mettre la main sur Luis Henrique

La suite après cette publicité

C’est un dossier qui anime le mercato de l’Olympique de Marseille chaque été. Un an après avoir recruter l’Argentin Dario Benedetto, le club phocéen est toujours à la recherche d’un attaquant, l’OM ne comptant plus sur Kostas Mitroglou et moyennement sur Valère Germain. Après la victoire contre Brest (3-2), André Villas-Boas avait confié que cette quête de se poursuivait. Mais hier, au sortir du match nul entre son équipe et Lille (1-1), l’entraîneur portugais a lâché une petite bombe en révélant que ce renfort offensif tant attendu allait bientôt débarquer sur la Canebière.

« C’est un jeune attaquant, de 18-19 ans. Il peut jouer sur les trois postes d’attaque, ce n’est pas un pur avant-centre, mais oui c’est une pépite. J’espère qu’il arrivera dans un bon état d’esprit, on attend la visite médicale pour confirmer mais il y a un accord entre les deux parties. Oui, je pense que ça sera réglé mercredi, le nouvel attaquant. On a une option qui arrive tout de suite. On va ensuite continuer notre mercato. »

Une pépite de Botafogo

Ce matin, nous vous évoquions le nom de l'attaquant de Fluminense Marcos Paulo, mais selon les informations de RMC Sport, la pépite annoncée par Villas-Boas serait finalement le jeune Brésilien Luis Henrique. Âgé de 18 ans, il a été lancé dans le grand bain de la Série A brésilienne en 2019 avec Botafogo (7 matches). Le joueur aurait même été préservé hier lors du match contre Santos pour ne pas faire capoter un transfert estimé à 10 M€.

« Luis n’a pas joué dimanche avec nous pour son transfert. Il prépare son arrivée à l’OM et a dit au revoir à ses coéquipiers », a par ailleurs affirmé une source interne à Botafogo à RMC Sport. Luis Henrique doit s’envoler ce soir du Brésil et est attendu demain soir dans la cité phocéenne pour y signer un contrat de cinq ans.