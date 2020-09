Marcos Paulo tout proche de l'OM !

La suite après cette publicité

«Oui, je pense que ça sera réglé mercredi, le nouvel attaquant. On avance. C'est un petit joueur de 18-19 ans qui va arriver. Il vient ici pour travailler, ce n'est pas un attaquant de référence. C'est une pépite comme vous dites souvent», a déclaré André Villas-Boas à l'issue de la rencontre opposant Marseille à Lille (1-1). Après des mois de recherches, l'entraîneur portugais a enfin trouvé son atout offensif tant recherché. Selon nos informations, il s'agit de Marcos Paulo (19 ans), sous contrat jusqu'en 2021 avec Fluminense.

Le jeune joueur (qui possède les nationalités lusitanienne et brésilienne), très performant la saison passée, et international U19 portugais (il a participé au Festival Espoirs de Toulon en 2019 avec le Portugal, 2 matches et 1 but), a donné son accord ces derniers jours pour rejoindre les vices champions de France. S'il n'a pas caché sa préférence ces derniers mois pour le football espagnol, Marcos Paulo est, de sources brésiliennes, séduit par la perspective d'évoluer sous les couleurs marseillaises. André Villas-Boas suit de près les performances de ce talent depuis un peu plus d'un an. L'été dernier, son nom apparaissait déjà parmi les cibles potentielles du club. Il a également été plus récemment pisté par Lyon et Lille.

Si quelques détails juridiques sont encore à régler, l'indemnité versée par l'OM à Fluminense devrait être supérieure à 10M€, soit le plus gros achat réalisé par les Olympiens durant ce mercato. En deux saisons, Paulo a déjà inscrit 8 buts en 49 matches au Brésil et délivré 8 passes décisives. Un ratio éloquent, qui souligne sa rapide adaptation au monde professionnel. À l'OM, il aura la lourde tâche d'épauler Dario Benedetto, Valère Germain, Dimitri Payet et Florian Thauvin en attaque.