Barça : une nouvelle promesse brésilienne ciblé en défense

Le FC Barcelone continue de surveiller les jeunes talents. Le dernier en date s’appelle Nicolás Bosshardt (17 ans). Le Barça a déjà pris des premiers contacts avec le jeune latéral gauche de São Paulo, selon As. Considéré comme l’un des meilleurs talents de sa génération, le Brésilien est aussi suivi par d’autres équipes espagnoles et anglaises. Sous contrat jusqu’en octobre 2026, il dispose d’une clause libératoire de 60 millions d’euros. Étant mineur, il ne pourrait rejoindre un club européen qu’après sa majorité.

Formé à São Paulo depuis 2017, Bosshardt a brillé cette saison avec sept buts et autant de passes décisives en 39 apparitions. Polyvalent, il peut évoluer au milieu du terrain. Toujours selon As, il possède par ailleurs un passeport suisse et des racines espagnoles. Son recrutement permettrait de renforcer un poste où Alejandro Baldé n’est pas challengé.