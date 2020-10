Eric Maxim Choupo-Moting file au Bayern Munich !

La suite après cette publicité

De zéro à héros. C'est parfois le sentiment qu'a dû connaître Eric Maxim Choupo-Moting au Paris Saint-Germain. Moqué pour une technique moins déliée que ses partenaires offensifs et pour quelques ratés ou bizarreries, l'international camerounais était loué pour son état d'esprit irréprochable, son apport dans la vie de groupe et en toute fin de parcours pour sa contribution à la qualification du PSG en demi-finale de Ligue des Champions grâce à son entrée décisive face à l'Atalanta Bergame.

Suffisant pour lui offrir une prolongation de contrat au PSG ? Non, puis oui, mais non. D'abord laissé libre à la fin de son contrat, étendu exceptionnellement pour la fin de la Ligue des Champions, l'attaquant de 31 ans a ensuite été relancé par le club de la capitale, confronté à ce si particulier marché des transferts. Mais la proposition d'un nouveau contrat d'un an ne satisfaisait pas Choupo-Moting, à la recherche d'un bail plus long.

Le Bayern sur le gong

C'est donc lui qui a éconduit le Paris Saint-Germain, dans l'attente d'un nouveau challenge. Et c'est le Bayern Munich qui s'est présenté dans la dernière ligne droite, avec une offre d'un an. Quasiment inespéré pour le Camerounais, récompensé de son bon travail avec le PSG. « Le FC Bayern a signé Eric Maxim Choupo-Moting. L'attaquant de 31 ans, qui a joué pour la dernière fois pour les finalistes de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain, a été signé jusqu'au 30 juin 2021», peut-on lire sur le communiqué officiel.

Evidemment, c'est de nouveau un rôle de remplaçant qui l'attend en Bavière. Avec Sané, Gnabry, Coman, Lewandowski et consorts, il devra se contenter d'un strapontin mais il s'en était sorti avec les honneurs à Paris. Voilà Choupo-Moting, qui a hérité du n° 13, passé du finaliste au vainqueur de la Ligue des Champions.