Exclu FM Eredivisie

Seny Dieng en route pour Feyenoord, visite médicale en cours

Par El-Hadji Loum
Seny dieng Seny dieng

Seny Dieng est en passe de rejoindre Feyenoord. Selon nos informations, le gardien international sénégalais va s’engager sous la forme d’un prêt avec option d’achat et est actuellement en train de passer sa visite médicale. En manque de continuité ces derniers mois, le portier de 31 ans voit dans ce départ une opportunité idéale pour relancer sa dynamique. De son côté, le club néerlandais, désireux de renforcer son poste de gardien, a rapidement accéléré sur ce dossier.

Déterminé à accumuler du temps de jeu, Dieng souhaite surtout rester compétitif avec la sélection sénégalaise, alors que la Coupe du Monde 2026 se profile déjà à l’horizon. Un choix stratégique pour l’ancien portier, décidé à retrouver une place forte dans la hiérarchie des Lions. Au début du mercato, Hull City avait tenté le coup sans trouver d’accord financier et le club portugais de Rio Ave était également intéressé.

