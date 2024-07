La Juventus confirme le départ d’Adrien Rabiot

Hier soir, nous vous révélions en exclusivité que le milieu de terrain français Adrien Rabiot avait choisi de quitter la Juventus. Libre de tout contrat, l’international tricolore de 29 ans boucle ainsi un cycle de cinq ans passés dans le Piémont. L’information a d’ailleurs été officialisée cet après-midi par le directeur technique de la Vieille Dame, Cristiano Giuntoli, en marge de la présentation de Thiago Motta.

La suite après cette publicité

« Nous voulons former une équipe compétitive avec un œil sur les comptes, il y aura d’autres développements pour cela. Nous aimerions renforcer l’équipe avec un joueur de plus par secteur, et puis c’est tout. Je voudrais aussi remercier Adrien Rabiot, son contrat est terminé et nous lui souhaitons un bel avenir professionnel et personnel », a-t-il confié en conférence de presse.