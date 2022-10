Serie A : l'Inter Milan se balade contre la Sampdoria

À une semaine d'une affiche tant attendue contre la Juventus, l'Inter Milan se devait de faire le plein de points ce samedi soir, avec cette réception abordable de la Sampdoria, équipe en pleine crise en Italie, lors de la 12ème journée de Serie A. Rapidement, les joueurs de Simone Inzaghi ont pris les devants grâce à l'ouverture du score de Stefan de Vrij sur un corner de Hakan Çalhanoğlu (21e). Un début de rencontre maîtrisé et récompensé par une deuxième réalisation, dans le sillage de Nicolò Barella qui a parfaitement repris la (très) longue ouverture d'Alessandro Bastoni (44e).

La suite après cette publicité

Dans le second acte, les locaux du Giuseppe Meazza ont joué la carte de la maîtrise et de la régularité, jusqu'au troisième but inscrit par Joaquin Correa (73e), qui les a définitivement mis à l'abri. Au classement, les Nerazzurri remontent à la 5ème position pour rester dans le peloton de tête. La Sampdoria reste en grand danger, scrutant la 18ème position. Le week-end prochain, l'Inter a rendez-vous avec la Juventus pour l'historique Derby d'Italia, tandis que la Doria accueillera la Fiorentina, dans le cadre de la 13ème journée.