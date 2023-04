EdF (F) : Hervé Renard a tranché pour sa capitaine

La suite après cette publicité

À trois mois de la Coupe du monde, organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août), les joueuses sont attendues ce lundi à Clairefontaine, pour préparer deux matchs amicaux face à la Colombie et le Canada (le 7 et 11 avril prochain). Avec Hervé Renard comme nouveau sélectionneur, certaines choses vont changer dans le vestiaire des Bleues. Comme chez les hommes, où Kylian Mbappé a été nommé, la question du capitanat a également été évoqué et Hervé Renard a tranché.

«J’ai convoqué trois joueuses après concertation avec le staff. À l’unanimité, on a désigné Wendie Renard comme capitaine et Grace Geyoro et Eugénie Le Sommer comme vice-capitaine. Je suis ravi qu’elles aient accepté. Chacun doit tenir son rôle maintenant, c’est important pour le groupe. Je suis satisfait de cette petite réunion. On n’a plus qu’à aller de l’avant», a-t-il expliqué, en conférence de presse.

À lire

EdF (F) : Hervé Renard dévoile les objectifs fixés par la FFF pour la Coupe du Monde