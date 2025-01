L1 : les nommés pour le trophée de joueur du mois de décembre

Dernier trophée de joueur du mois de l’année 2024 en Ligue 1 ! Ce dimanche 5 janvier, l’UNFP a dévoilé le nom des trois nommés pour le titre de joueur du mois de décembre en Ligue 1, un joueur qui sera olympique quoi qu’il arrive. Un mois après Alexandre Lacazette, l’Olympique Lyonnais place cette fois-ci le milieu offensif Rayan Cherki dans la liste. Auteur d’un but et de deux passes décisives en quatre rencontres de Ligue 1 sur la période, le joueur pisté par Liverpool et le PSG a brillé, permettant à l’OL de recoller sur le haut du classement.

Parmi les autres nommés, on retrouve le meilleur buteur de Ligue 1 Jonathan David. L’avant-centre du LOSC, lauréat en novembre, s’est encore offert quatre buts et une passe décisive en seulement trois rencontres disputées en décembre. Le dernier nommé est Mason Greenwood, auteur de deux buts sous le maillot de l’Olympique de Marseille ce mois-ci, et qui a permis à l’OM de se maintenir à la 2e place du classement.