Ligue 1 : Angers arrache le nul à Saint-Etienne dans un match complètement dingue

Il fallait remonter au 4 janvier dernier pour voir une victoire de l’ASSE en Ligue 1, contre le Stade de Reims (3-1). Sur une série de six matches sans victoire, dont trois défaites consécutives, et comptait bien profiter de la réception d’Angers, ce samedi, à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. Mais malheureusement, le début de match débutait très mal pour les Verts, avec le penalty concédé par Abdelli dès le début de match (1-0, 7e). Avant de voir l’Angevin faire le break quelques minutes plus tard (2-0, 17e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 12 Angers 27 23 -8 7 6 10 26 34 16 ASSE 19 23 -30 5 4 14 23 53

Mais devant leur public, les Stéphanois ont réagi grâce à un coup de pied arrêté bien repris par Cardona pour réduire l’écart avant la pause (2-1, 36e), avant que Bouchouari ne tape la transversale (45e), dans une première période riche en occasions, où Allevinah trouvait également le poteau (25e). En seconde période, l’ASSE, revigoré par l’entrée de Davitashvili parvenait à aller cherche l’égalisation après une remise en retrait pour Ekwah, dont la belle reprise croisée frappait le poteau, avant de finir au fond (2-2, 52e).

Sainté peut avoir des regrets

Un scénario complètement fou, alors qu’Allevinah manquait encore de peu de permettre au SCO d’Angers de reprendre l’avantage (55e). Mais dans le dernier quart d’heure, l’ASSE a accéléré et Petrot était tout proche de renverser le match (72e). Et à la suite d’un joli mouvement de Davitashvili pour trouver Belkebla, Cardona était oublié au second poteau et pouvait tromper Fofana pour faire exploser Geoffroy-Guichard, certain d’avoir arraché la victoire.

Et alors qu’on pensait le match plié après ce retournement de fou, dans les arrêts de jeu, Bernauer fauchait El-Melali dans la surface stéphanoise. Et sur une frappe croisée pied droit de Dieng à ras de terre, Angers égalisait et évitait le pire (3-3, 90e+2). Une désillusion pour l’ASSE dans ce match complètement fou, qui enchaîne donc un septième match sans gagner et reste barragiste, sous la menace du Havre. De son côté, Angers se maintient à la 11e place, avant de recevoir Toulouse.