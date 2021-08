Zinédine Machach, l'inattendu grand gagnant de l'été à Naples

La suite après cette publicité

Personne ne l'avait vu venir. De retour d'un prêt plutôt encourageant cette fois, au VVV-Venlo (24 apparitions en Eredivisie, 5 passes décisives), Zinédine Machach (25 ans) a démarré la préparation avec Naples, où son contrat court jusqu'en juin 2022. Et alors qu'on le pensait en transit avant un nouveau départ, le Français a mis à profit le temps de jeu offert par Luciano Spalletti pour se mettre en évidence.

Buteur contre le Bayern Munich ce week-end (0-3), le milieu de terrain formé à Toulouse et passé par l'Olympique de Marseille a remis ça ce mercredi face au Wisla Cracovie (2-1). Le natif de Marseille, titulaire dans la ligne d'attaque napolitaine, a inscrit un très joli but en fin de match, bien servi par Eljif Elmas, après avoir éliminé son adversaire direct et ajusté le portier adverse d'un tir placé du gauche.

Salué en Italie

Sa prestation et sa préparation dans l'ensemble le placent comme «la surprise» estivale du côté des Partenopei, explique le Corriere dello Sport, qui précise que le Tricolore, auteur d'«une perle», a mis, en l'absence des cadres de retour de l'Euro et d'autres titulaires habituels laissés au repos, toutes les chances de son côté pour avoir une chance dans l'effectif transalpin cette saison (ce qui ne lui est jamais arrivé depuis son arrivée en janvier 2018).

Et s'il n'accroche pas de strapontin dans le groupe de Spalletti, il aura au moins eu le mérite de se montrer aux yeux du marché et faire quelque peu oublier ses errements extrasportifs passés. La Gazzetta dello Sport avance ainsi que Côme, pensionnaire de Serie B, est venu aux renseignements ces dernières heures. Et au vu de ses récents coups d'éclat, cela ne fait sans doute que commencer.