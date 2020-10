Les indésirables restés malgré le mercato

La suite après cette publicité

La saison va être longue pour eux... mais c'est leurs banquiers qui vont être heureux. Invités à partir et à se trouver un nouveau club, ils sont finalement restés mais sont indésirables et risquent de passer une grosse partie de la saison en tribune, au mieux sur le banc de touche. Soit on ne compte plus sur eux, soit leur salaire fait un trou dans les comptes, parfois même les deux, ces joueurs sont dans une sorte de placard doré car pour certains on peut même affirmer qu'ils n'avaient pas vraiment l'intention de bouger. On pense notamment à Kostas Mitroglou, dont le salaire démentiel de 4 M€ à l'année va encore peser sur les finances marseillaises pour sa dernière année de contrat.

Le Grec est loin d'être le seul dans ce cas où rien qu'à l'OM, on note la présence de Kevin Strootman, lui aussi bénéficiaire d'un salaire énorme alors que le club a besoin de faire des économies. Le Néerlandais est lui sous contrat jusqu'en 2023. En France, il y a pas mal de cas similaires. Au PSG, Jesé est toujours là après ses multiples échecs en prêt à Stoke, Las Palmas, au Betis et au Sporting, et son contrat se termine dans un an (salaire de 6 M€ bruts annuels). A Rennes, Clément Grenier (fin de contrat en 2021) n'a pas trouvé preneur non plus, lui qui n'a pas disputé une seule minute depuis le début de la saison. Bordeaux, Valladolid ou Galatasaray n'ont jamais donné suite.

Le Real et le Barça doivent faire avec leurs indésirables

En Ligue 1, le club le plus concerné par cette situation est sans nul doute l'AS Saint-Etienne. Claude Puel ne compte plus que Stéphane Ruffier (f.c. 2021), Ryad Boudebouz (f.c. 2022), Wahbi Khazri (f.c. 2022) et Miguel Trauco (f.c. 2022) quatre des plus gros salaires du club mais ils sont toujours là et n'ont pas vraiment attiré les recruteurs. On file maintenant à Arsenal où Mesut Özil coûte très cher en plus d'avoir refusé de se trouver un nouveau club. Résultat, les Gunners sont contraints de payer pour un an encore, et pour rien, les 400 000 € mensuels de l'international allemand. La Juventus se serait elle bien débarrassée des 5 M€ annuels de Sami Khedira ou encore des 3 M€ à l'année de Federico Bernardeschi.

Tandis que Naples va devoir se faire une raison avec le salaire à 2,5 M€ d'Arkadiusz Milik qu'il n'a pas réussi à vendre cet été, alors que le Polonais arrive en fin de contrat en juin prochain, les grands d'Espagne sont touchés également par le phénomène des indésirables. Comment ne pas citer les cas Mariano Diaz et Luka Jovic au Real Madrid ? L'ancien Lyonnais a tout fait pour bloquer son départ du club où il touche un peu moins de 5 M€ à l'année, alors que personne n'a voulu du Serbe, notamment à cause de ses émoluments (4 M€ annuels). Le Barça compte lui toujours dans ses rangs les Français Ousmane Dembélé et Samuel Umtiti qui empochent respectivement 6 M€ et 4 M€ nets par saison. De quoi faire des trous dans la caisse.