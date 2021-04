OM : Valère Germain détaille la méthode Jorge Sampaoli

Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli (61 ans) à la tête de l’OM, le jeu et le football semblent être revenus aux centres des débats à Marseille. Pour cause, le technicien argentin est un proche de Marcelo Bielsa et a un style de jeu et des méthodes de travail bien à lui. Au micro de Canal+, l’attaquant marseillais Valère Germain (31 ans) est revenu plus en détails sur la philosophie de jeu de Sampaoli.

« On fait pas mal de vidéo, beaucoup de tactique aussi. Ça se ressent sur le jeu, je pense. Il donne vraiment des rôles définis à chaque joueur. Chaque joueur sait ce qu'il doit faire sur le terrain, dans sa zone, et bouger énormément sur le terrain en restant plus ou moins à sa place. Et avec la qualité qu'il y a dans l'effectif aujourd'hui, on arrive à gagner les matches. Maintenant, il faudrait essayer de prendre moins de buts parce qu'on en prend beaucoup même si on arrive à gagner les matches. »