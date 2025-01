Monaco : Thiago Scuro réagit au tirage de Ligue des Champions

Le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions a livré son verdict et offert à l’ASM un adversaire qu’il connaît bien. Ça ne sera pas le PSG mais Benfica, une équipe que l’ASM a déjà affrontée lors du premier tour. Au terme d’un match tendu, les Portugais avaient fini par s’imposer 3-2 sur le Rocher. Malgré ce résultat, Thiago Scuro se montre positif au micro de Canal+ suite à ce tirage. Le dirigeant monégasque préfère affronter les Lisboètes plutôt que les Parisiens, qu’ils jouent déjà assez souvent lors des compétitions nationales.

«C’est ce qu’on préfère car avoir une joute internationale c’est mieux pour nous, pour la compétition, pour les supporters. On a déjà beaucoup de matchs contre les équipes françaises. On est content de rejouer Benfica avec la possibilité de joueur à l’extérieur à l’aller», affirme le Brésilien, revenant sur la précédente rencontre face à Benfica. «Au premier tour, c’était un très bon match, le rouge a changé la physionomie et on a encaissé deux buts dans les dernières minutes. Les deux coachs connaissent l’équipe de l’un et de l’autre. Beaucoup de choses ont changé depuis.»