CdM 2022, EdF : l'Elysée justifie le déplacement d'Emmanuel Macron au Qatar

Le déplacement d'Emmanuel Macron au Qatar divise le monde politique français. Yannick Jadot, ex-candidat écologiste à la présidentielle, et Manuel Bompard, prochain coordinateur de La France Insoumise, se sont notamment positionnés contre cette volonté du chef de l'Etat de se rendre à Doha pour assister à la demi-finale face au Maroc et à la finale, en cas de victoire des Bleus ce mercredi à 20h contre la sélection marocaine. Le député du Rhône a notamment remis en cause la présence du président français en tribune. «L'équipe de France a besoin de ses supporters pour gagner, sans doute pas de la présence d'Emmanuel Macron en tribune, par contre les droits de l'Homme au Qatar eux ont besoin de l'action diplomatique de la France» a confié Manuel Bompard tandis que Yannick Jadot, l'eurodéputé écologiste, s'est exprimé via son compte twitter pour demander à Emmanuel Macron de ne pas se rendre au Qatar.

On sait depuis des années que cette #CoupeDuMonde est un drame écologique et social, il y a une enquête en France sur un pacte de corruption lié à son attribution, aujourd’hui le #Qatargate au Parlement européen : je demande à @EmmanuelMacron de ne pas se rendre mercredi au Qatar pic.twitter.com/GMOztS3xnp — Yannick Jadot (@yjadot) December 12, 2022

De son côté, l'Elysée a souhaité répondre ce lundi à ces invectives en affirmant qu'Emmanuel Macron se rendait au Qatar pour soutenir l'équipe de France au moment où elle peut réaliser un exploit historique pour l'ensemble du sport français. «Il s'agit de soutenir les Bleus dans ce qui sera un moment important du sport français et de l'amitié franco-marocaine. C'est important pour le président d'être là pour soutenir les joueurs de l'équipe de France» a notamment tenu à rappeler un conseiller présidentiel du chef de l'Etat.