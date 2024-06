Ayoub El Kaabi tout proche de Fenerbahçe

Il a roulé sur l’Europe cette saison. Du côté de l’Olympiacos, le buteur marocain Ayoub El Kaabi a connu une saison stratosphérique, enchaînant les buts et permettant notamment à son équipe de remporter le premier trophée européen de son histoire. Auteur de 38 buts et 9 passes décisives en 57 matches disputés cette année, l’attaquant de 31 ans a réalisé la plus belle saison de sa carrière. De quoi lui permettre d’avoir plusieurs offres cet été alors qu’il arrivait en fin de contrat avec l’Olympiacos. Et si le club grec a logiquement cherché à le prolonger, Ayoub El Kaabi ne restera pas.

Selon nos informations, c’est le club de Fenerbahçe qui est en passe de l’enrôler. Le club turc, entraîné par José Mourinho, était à la recherche d’un buteur et a accéléré sur le dossier en faisant une offre intéressante au joueur. La direction du club d’Istanbul espère boucler ce dossier en début de semaine prochaine. Ayoub El Kaabi se rapproche donc d’un retour en Turquie qu’il avait connu du côté d’Hatayspor (55 matches, 26 buts), club qui avait dû disparaître quelque temps en raison du séisme qui avait touché le pays.