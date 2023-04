AC Monza : la révélation Carlos Augusto met les cadors italiens à ses pieds !

La suite après cette publicité

Si le promu de l’AC Monza réalise une aussi bonne saison, c’est avant tout grâce à une gestion parfaite et un collectif travaillé sous la patte du jeune entraîneur Raffaele Palladino, successeur de Giovanni Stroppa qui réalisait une entame catastrophique avec un unique point pris en seulement six journées disputées de Serie A et une inquiétante 19ème position. Mais dans ce système huilé et maîtrisé, certaines individualités sortent du lot et connaissent une véritable explosion sous les projecteurs nationaux. Grand artisan de la montée dans l’élite italienne l’année dernière, le latéral italo-brésilien, Carlos Augusto (24 ans) continue sa progression, au point de devenir le joueur le plus important de Monza. Derrière le gardien titulaire Michele Di Gregorio, il est l’élément avec le plus de minutes jouées cette saison (2 670 minutes). Autre point important : il a été titulaire sur ses 29 apparitions en championnat et a rarement été blessé durant cette campagne 2022/23 (hormis une douleur à la cheville en novembre et quelques fatigues musculaires en janvier).

«Je ne veux pas trop penser à l’avenir, mes pensées sont surtout concentrées sur Monza et sur les prochains matchs. C’est une saison incroyable, merci aussi à l’équipe qui va de mieux en mieux et aux fans. Je suis plus content des victoires que des buts», a affirmé le latéral brésilien au micro de DAZN, après la victoire contre La Spezia (2-0), lors de la 32ème journée de Serie A. Chez les Brianzoli, Carlos Augusto affiche un compteur complet de 6 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées. Des statistiques qui lui permettent d’être à la fois le meilleur buteur et le 2ème meilleur passeur de son équipe cette saison toutes compétitions confondues. Arrivé en provenance du Corinthians pour 4 millions d’euros quand le club était en Serie B, ce latéral gauche, surnommé «L’Imperatore» par les tifosi de Monza en référence à l’empereur romain César Auguste, est capable de jouer défenseur central dans une défense à quatre et à trois. Plutôt grand (1m84), il a un profil assez polyvalent et particulier pour un latéral moderne, à la fois physique en défense et technique en attaque avec une belle qualité de centres.

Plusieurs équipes se positionnent !

Ses bonnes performances consécutives n’ont pas échappé aux meilleures équipes d’Europe. Selon nos informations, trois équipes italiennes multiplient les contacts avec la direction de Monza pour s’offrir les services du natif de Campinas dans l’Etat de São Paulo l’été prochain. La Juventus en fait une priorité estivale pour sa reconstruction tant attendue et aimerait griller la concurrence. L’Inter Milan, à travers son trio de dirigeants Giuseppe Marotta - Piero Ausilio - Dario Baccin, s’est déplacée à plusieurs reprises pour observer le joueur. L’AC Milan est le dernier gros cador italien qui se renseignerait activement sur Carlos Augusto mais semble néanmoins hésitant à offrir le montant souhaité par le duo Adriano Galliani - Silvio Berlusconi. Seule une somme comprise entre 20 et 30 millions pourrait faire craquer les deux anciennes têtes pensantes des Rossoneri. L’objectif des Brianzoli reste de prolonger le Brésilien, alors que son contrat s’écoule jusqu’au 30 juin 2024. Adriano Galliani serait de plus en plus confiant à l’idée de pouvoir le sécuriser avant la fin de saison et compte rencontrer l’entourage du joueur dans les prochaines semaines.

Mais pour Monza, à moins d’une offre sèche avoisinant les 20 millions d’euros assortis de bonus, Carlos Augusto ne sera pas à vendre. Le club de la Brianza veut résister aux tentations du prochain marché estival, dans l’espoir de le conserver au moins une saison supplémentaire. Monza espère accrocher un ticket européen en 2024 et veut se renforcer sans toucher à ses cadres. La tâche ne s’annonce néanmoins pas si simple puisque des intérêts de l’étranger se seraient également manifestés d’après nos indiscrétions, notamment Brighton de l’entraîneur italien Roberto De Zerbi en cas de départ de l’international équatorien Pervis Estupiñán. Même son de cloche du côté du Bayer Leverkusen qui souhaiterait renforcer son aile gauche à la place de Mitchel Bakker.

La sélection en acte manqué

Mais le parcours du jeune Carlos Augusto est encore loin d’être terminé. En ligne de mire, un objectif personnel reste clair : la sélection nationale. Mais alors une nouvelle interrogation peut voir le jour. Pour quel pays le latéral gauche peut-il jouer ? Né au Brésil en 1999 et formé à Corinthians, Carlos Augusto ne représente aucun pays à ce jour malgré six apparitions chez les Auriverde de -20 ans. Issu d’une famille aux origines italiennes, Augusto peut également porter le maillot de l’Italie et le sélectionneur de la Squadra Azzurra, Roberto Mancini s’est d’ailleurs entretenu avec les dirigeants de la FIGC pour discuter de cette possibilité. A noter que Mancini n’est désormais plus frileux à l’idée de renforcer la reconstruction de sa Nazionale avec des Oriundi (terme que nous vous expliquions longuement le mois dernier), à l’image de la convocation de Mateo Retegui, né et évoluant en Argentine.

Cette petite ligne internationale qui manque sur le CV de Carlos Augusto pourrait bien conditionner son futur choix de carrière. Rester en Serie A et porter le maillot d’un des trois mastodontes du championnat assurerait une place presque automatique dans la Squadra Azzurra. Mais rejoindre Brighton et la rude concurrence de la Premier League serait une décision avant tout portée vers la Selecao, qui doit également assumer une transition avec un futur sélectionneur après l’échec de la Coupe du Monde au Qatar. Jouer en Angleterre permet forcément d’attirer de plus gros projecteurs internationaux. Nul doute que le téléphone de Carlos Augusto et de ses agents (représentés par sa famille) risque de sonner à plusieurs reprises. Pour son avenir en club comme en sélection.