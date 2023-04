Italie : Mateo Retegui ouvre les portes de la Nazionale aux Oriundi

Alors que Mateo Retegui, déjà auteur de deux buts pour ses deux premières sélections face à l’Angleterre puis contre Malte, a réussi des débuts tonitruants avec la Nazionale lors de la dernière trêve internationale, le buteur italo-argentin a révélé l’intérêt de certains de ses coéquipiers argentins pour une éventuelle convocation avec l’Italie de Roberto Mancini. L’avant-centre de Tigre a d’ailleurs accordé une interview à la chaîne argentine TyC Sports au cours de laquelle il a évoqué la possibilité que d’autres joueurs argentins, détenteurs d’un double passeport, choisissent de jouer pour la Squadra Azzurra. Interrogé sur cette éventualité, Mateo Retegui a même ouvert la porte aux prochains Oriundi qui voudront évoluer avec la Nazionale.

La suite après cette publicité

«Y a-t-il un footballeur qui vous a contacté en disant qu’il avait aussi un passeport italien ? Voulez-vous envoyer un message à Mancini, puisqu’il essaie d’enlever tout le monde…» a notamment demandé un journaliste argentin au nouveau buteur de la Squadra Azzurra, avec une petite pointe d’ironie. «Oui, j’ai déjà parlé à quelqu’un, mais je ne dirai pas de noms. Il faut rester calme, bien s’entraîner et attendre que l’occasion se présente. Je suis très heureux de ce que je vis en ce moment» lui a notamment simplement répondu le nouveau joker de Roberto Mancini avant de révéler une anecdote amusante sur la barrière de la langue entre les deux hommes : «comment dois-je parler à Mancini ? En italien, je comprends tout parfaitement, mais j’ai un peu honte quand je dois le parler. Je dois m’engager et étudier la langue pour pouvoir surmonter cette peur et commencer à la parler». Une belle façon de montrer sa détermination pour rejoindre le noyau dur de la sélection italienne.

À lire

Mario Balotelli tacle Roberto Mancini