Wesley Fofana raconte son amour pour l'OM

Wesley Fofana à donné le nom de son club de cœur. Alors qu'il avait quitté Saint-Etienne la saison dernière pour rejoindre Leicester et la Premier League, le défenseur central de 20 ans a indiqué qu'il était un grand amoureux de l'Olympique de Marseille et estime qu'il pourrait rejoindre les Phocéens avant la fin de sa carrière.

«Le club dans lequel je rêve de jouer ? L'OM. Ça restera toujours un rêve. Peut-être que ça va se passer dans ma carrière, je ne sais pas, je ne peux pas savoir. Mais ça restera toujours un rêve parce que c'est ma ville. C'est mon club, celui que j'ai supporté étant petit, et que je supporte toujours, a-t-il déclaré lors d'un entretien pour Oh My Goal. Quand je regarde les matches de l'OM, je suis comme un fan. Je crie, je chante, c'est comme ça, c'est mon club. Est-ce que je veux, est-ce que je pourrais ? Ça, je ne peux pas savoir. On verra bien.» Victime d'un tacle dangereux de Fernando Niño lors d'un match amical entre Leicester et Villarreal, le défenseur français a dû sortir sur civière à cause d'une fracture de son tibia gauche et ne reviendra pas sur les terrains avant 2022.