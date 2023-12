EdF : la sortie forte d’un ancien chouchou de Didier Deschamps

Sélectionné à 78 reprises par Didier Deschamps, Moussa Sissoko est intimement lié à l’histoire du sélectionneur sur le banc de l’équipe de France. S’il a perdu son abonnement pour Clairefontaine depuis 2021, le vice champion d’Europe 2016 garde un excellent souvenir du technicien bayonnais. Dans un entretien accordé au Parisien ce samedi, en marge de la rencontre entre Nantes et le PSG, le milieu de terrain tricolore a répété que DD faisait partie de ses plus belles rencontres dans le milieu.

«Didier Deschamps ? Un très grand Monsieur. Son parcours comme joueur force déjà l’admiration. Devenu coach, il a maintenu ce degré d’excellence. Il a pris les rênes de la sélection à un moment pas évident. Il l’a menée au titre suprême en 2018. Chapeau ! Plus d’une décennie à la tête des Bleus, du jamais-vu en France. Ça vous classe quelqu’un, a-t-il insisté. Il excelle dans la gestion d’un groupe. Il est l’une de mes plus belles rencontres dans le football. Il m’a fait confiance. Il n’écoute pas ce qui peut se dire à droite ou à gauche sur un joueur. Les fameux on-dit. Il a ses convictions et s’y tient. Parfois, ma présence dans ses listes était accueillie avec un certain scepticisme à l’extérieur. Il savait pourquoi il m’appelait. Il me disait de ne pas me prendre pour un autre et d’apporter mes qualités au collectif. J’adresse un grand merci à l’homme et au sélectionneur. »