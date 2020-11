MU : Roy Keane démonte l'état d'esprit des joueurs

Le début de saison de Manchester United est plus que compliqué. Si la Ligue des Champions est une bulle d'oxygène (2 victoires en 2 matchs), les débuts en Premier League sont inquiétants : une 15e place, avec seulement 2 victoires en championnat, et donc 3 défaites. Dont la dernière à Old Trafford contre Arsenal ce dimanche (0-1).

Après cette rencontre, l'ancien Red Devil Roy Keane s'est emporté sur l'état d'esprit des Mancuniens au micro de Sky Sports : « je ne vois aucun leader à United, parmi tous ces joueurs expérimentés. Le football, c'est aussi ce que vous faites sans le ballon. United n'est pas assez agressif, il n'a pas faim. Je ne le vois pas. Je ne vois pas de gars avec qui je veux partir à la guerre. Des gars en qui vous avez confiance. Je suis vraiment inquiet pour Manchester United. Il y a un réel manque de qualité et il y a une remise en question à faire pour ce club ».