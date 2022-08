Nottingham Forest va sortir le chéquier pour Morgan Gibbs-White

Après avoir dépensé près de 120 millions d'euros durant ce mercato estival, Nottingham Forest ne semble pas prêt de s'arrêter. Le club, promu en Premier League cette saison, n'a pas hésité à sortir le chéquier pour se renforcer et ainsi sécuriser son maintien dans l'élite anglais le plus rapidement possible. Et à en croire la presse outre-Manche, les Reds ne sont pas prêts de s'arrêter là.

En effet, selon les informations de The Athletic, Forest, 10e du championnat après 2 journées (1 victoire, 1 défaite), aurait trouvé un accord avec Wolverhampton pour son milieu de terrain anglais Morgan Gibbs-White (22 ans). Le montant du transfert serait estimé à environ 52 millions d'euros (44,5 M£) bonus compris. En cas de visite médicale réussie (prévue ce jeudi après-midi), l'international Espoirs des Three Lions (7 sélections, 1 but) deviendrait la 16e recrue du club cette saison, portant les dépenses à plus de 170 millions d'euros.