PSG : le gros point mercato de Christophe Galtier

La suite après cette publicité

Le PSG s'apprête à disputer son dernier match demain à Toulouse (coup d'envoi 21h) lors de la 5e journée de Ligue 1 avant la fermeture du mercato. D'ici jeudi 23h, il peut se passer encore beaucoup de choses au sein de l'effectif parisien, notamment au rayon des arrivées. Christophe Galtier était d'ailleurs en conférence de presse d'avant-match ce mardi et a fait un état des lieux des derniers dossiers en cours. Il a notamment confirmé que Fabian Ruiz était tout proche de s'engager avec le club de la capitale.

«Vous avez l'information que Fabian Ruiz est très proche du PSG. Il va y avoir aussi des départs de notre côté. On avait ciblé Fabian Ruiz depuis longtemps, il y a des discussions. Rien n'est encore officiel. On a déjà vu des signatures acquises qui ne se sont finalement pas faites (rires). Non, il n'y a aucun sous-entendu, mais c'est la vérité», explique d'abord l'entraîneur parisien. Il a également abordé le cas Milan Skriniar, dont le dossier a été pris en main par Al-Khelaïfi. «Je ne peux pas dire que c’est complètement fini. Il y a toujours des surprises au dernier moment. (...) Ça paraît difficile. Les négociations sont difficiles avec l’Inter. »

Diallo dans le groupe, pas Paredes

Depuis quelques jours, le PSG a coché le nom d'Axel Disasi, très bon d'ailleurs avec Monaco au Parc des Princes dimanche soir. Le onze parisien aura une autre tête demain soir au Stadium Municipal de Toulouse. Avec le forfait de Presnel Kimpembe, on retrouvera peut-être Abdou Diallo, dont le départ est toujours possible. «À l’heure où on se parle, il est un joueur du PSG. Il a le bon investissement. Oui, c’est un joueur qui discute avec des clubs, mais il est disponible», assure le coach.

Leandro Paredes en revanche ne sera pas convoqué. Galtier a estimé que sa situation personnelle ne lui permettait pas d'être investi en compétition. «Leandro ne fera pas partie du groupe. J’ai échangé avec lui après l’entraînement. Il a trouvé un accord avec la Juventus, qu’on va rencontrer dans pas longtemps. Il est un joueur du PSG, mais sa tête est ailleurs. Il manque l’accord club à club. J’ai décidé de ne pas le prendre dans le groupe. Je préfère ne pas avoir un joueur qui peut-être va quitter le club dans les 24 heures». Navas est lui bien présent malgré les dernières discussions avec Naples.

Créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter de l’offre exclusive Foot Mercato : 1er pari doublé, jusqu’à 100€ en freebets et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Misez 100€ sur une victoire 2-1 du PSG pour tenter de remporter 840 € (cote à 8,40). (cotes soumises à variation)