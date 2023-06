Serie A : Pedro détruit José Mourinho

Légende du FC Barcelone, Pedro a remporté tous les trophées possibles avec les Catalans. Même avec la sélection espagnole, l’ailier de 35 ans a un palmarès à faire fantasmer plus d’un footballeur (une Coupe du Monde et un Euro). Mais en 2015, l’international espagnol part pour Chelsea. À partir de ce moment, sa carrière va commencer à décliner. Et l’ancien joueur du Barça a trouvé le coupable de cette décadence : José Mourinho.

Dans une longue interview au journal ABC, Pedro souligne que l’entraîneur portugais l’a poussé à venir à Chelsea et à quitter la Roma. « Il a pris la décision de me licencier, mais il ne m’a pas laissé tomber. Ce qui m’a déçu, c’est que j’ai essayé de lui parler pour savoir pourquoi, je voulais qu’il me dise en face, nous ne sommes pas des enfants, mais il n’a pas voulu. (…) C’est lui qui m’a appelé pour aller à Chelsea. Je ne pense pas ».

