OL-OM : les compositions officielles

Deux mois après les incidents du Groupama Stadium et le jet de bouteille sur Dimitri Payet, Lyon et Marseille se retrouvent ce mardi soir pour un match reporté de la 14e journée de Ligue 1. Un choc importantissime au classement que l'OL jouera avec une attaque dépeuplée. En effet, Peter Bosz est privé de Moussa Dembélé (Covid), Tino Kadewere (suspendu), Karl Toko Ekambi (CAN), Islam Slimani (transfert) et Lucas Paquetá (sélection), et le Néerlandais aligne donc Rayan Cherki devant.

Pour l'OM, qui peut passer dauphin du PSG ce soir en cas de succès, si l'équation est bien moins complexe (notamment devant), Jorge Sampaoli devra quand même composer avec de nombreux absents : Konrad de la Fuente (Covid), Leonardo Balerdi (suspendu lors du match 1 et donc également ce soir), Bamba Dieng et Pape Gueye (encore en lice à la CAN avec le Sénégal), Gerson (sélection), ou encore les recrues Sead Kolasinac et Cédric Bakambu (pas qualifiés) ne seront pas de la partie.

Les compositions d'équipes :

OL : Lopes - Dubois, Boateng, Lukeba - Gusto, Mendes, Caqueret, Henrique - Shaqiri, Cherki, Emerson.

Le XI de départ lyonnais pour affronter Marseille ! 👊🔴🔵#OLOM pic.twitter.com/s1difdYf7o — Olympique Lyonnais (@OL) February 1, 2022

OM : Lopez - Saliba, Caleta-Car, Peres - Rongier, Kamara, Guendouzi, Lirola - Under, Payet, Henrique.