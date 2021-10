Real Madrid : Karim Benzema se sent proche du Ballon d'Or

La suite après cette publicité

À plus d'un mois de la cérémonie du Ballon d'Or France Football édition 2021, l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema a accordé un entretien à l'émission Canal Football Club et a évoqué son rêve de remporter ce titre individuel, qu'il est dur de gagner durant l'ère Ronaldo-Messi, compilant 11 sacres à eux deux : « Cela serait parmi les nombreux rêves que j'avais quand j'étais petit. Bien sûr, bien sûr (que j'en rêve). Mes idoles, que cela soit R9 (Ronaldo Nazario, ndlr) ou Zizou, sont venues au Real. Je suis venu au Real. Ils ont gagné le Ballon d'Or. Ce sont des petites choses auxquelles je repense. »

Après Franck Ribéry en 2013 et Antoine Griezmann en 2018, la course au Ballon d'Or sera toute aussi compliquée pour Benzema, qui a d'ailleurs reçu le soutien de plusieurs légendes de la Casa Blanca, dont un certain Zinedine Zidane. Mais l'international français reste optimiste, surtout après une saison XXL sur le plan comptable, confirmée par une Ligue des Nations remportée début octobre : « Aujourd'hui, voilà, je ne suis pas très loin. »