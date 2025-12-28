Al-Hilal : ça tourne au cauchemar pour João Cancelo

Parti à l’été 2024 vers la Saudi Pro League contre 40 millions d’euros, avec un joli salaire de 70 millions d’euros sur trois ans, João Cancelo voit son aventure se compromettre pour cette deuxième saison à Al-Hilal. Avec l’arrivée de Simone Inzaghi, le Portugais avait bien débuté la saison, mais avait ensuite perdu sa place après une longue blessure de deux mois aux ischio-jambiers survenue durant le mois de septembre. Et depuis, l’aventure de l’ex-latéral de Manchester City se complique sérieusement.

João Cancelo est revenu à la compétition en novembre dernier et s’est limité à des apparitions en Ligue des champions, inscrivant un but et délivrant deux passes décisives, dans l’attente d’une décision concernant sa réinscription. Mais d’après le média local Arriyadiyah, Simone Inzaghi n’envisage pas de l’inscrire pour les compétitions nationales à partir du mois de janvier. Malgré certaines voix internes au club de Riyad estimant qu’il serait plus approprié d’écarter l’Uruguayen Darwin Núñez, l’entraîneur italien est ferme sur ses positions et ne compte plus faire jouer le joueur de 31 ans.

La Premier League et le Portugal suivent João Cancelo

En effet, les règles de la Saudi Pro League permettent d’inscrire jusqu’à huit joueurs étrangers par match dans l’effectif d’une équipe et Simone Inzaghi ne compte donc pas sacrifier un autre joueur pour réintégrer le latéral portugais. L’Italien resterait fermement attaché au maintien de Darwin Núñez, arrivé l’été dernier en provenance de Liverpool, convaincu de l’utilité de le conserver pour mener l’attaque de l’équipe saoudienne. Et d’après Sport, l’international portugais souhaite ainsi partir immédiatement et cherche une destination afin d’arriver au Mondial 2026 dans les meilleures conditions.

De nombreuses rumeurs circulent à son sujet, l’associant notamment au Barça, même si le latéral n’est pas une priorité pour le club catalan. Son agent, Jorge Mendes, lui cherche activement un point de chute en Europe, puisque Al-Hilal pourrait prendre en charge une grande partie de son salaire en cas de prêt. Plusieurs clubs de Premier League sont intéressés, tout comme les grands clubs portugais, qui pourraient également tenter leur chance. Le joueur de 31 ans connaîtra la décision définitive de son club dans les prochains jours et pourrait donc animer ce mercato hivernal…