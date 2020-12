Jonny Evans prolonge à Leicester City

Le Leicester City Football Club vient d'annoncer que Jonny Evans a accepté une prolongation de contrat avec les Foxes jusqu'à l'été 2023. L'international nord-irlandais - qui a fait plus de 300 apparitions en Premier League - a rejoint le LCFC depuis West Bromwich Albion en juin 2018 après avoir joué pour Manchester United.

Trois fois vainqueur de la Premier League, le joueur de 32 ans a été un pilier de la défense de City depuis son arrivée au King Power Stadium et a joué à 89 reprises toutes compétitions confondues à ce jour, marquant trois buts. Cette saison, Evans a disputé 15 matchs pour le LCFC, les aidant à se classer actuellement troisième de Premier League.

