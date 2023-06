Nice veut se débarrasser de Kasper Dolberg

Kasper Dolberg pourrait découvrir un quatrième club en l’espace d’un an. Prêté par Nice au Séville FC l’été dernier, l’international danois avait connu une expérience en dents de scie en Andalousie, disputant seulement 4 petites rencontres de Liga. Une situation qui avait alors conduit Nice à écourter le prêt de son attaquant dès janvier. S’en était alors suivi un autre passage tout aussi furtif à Hoffenheim, où Dolberg aura disputé 13 rencontres de Bundesliga, essentiellement dans un rôle de remplaçant.

Et alors qu’il devrait rebrousser-chemin vers Nice cet été, où il est encore sous contrat jusqu’en juin 2024, le club azuréen souhaiterait lui trouver un point de chute. Selon nos informations, plusieurs clubs auraient manifesté leur intérêt pour le Danois, notamment en Allemagne, Belgique, au Danemark mais également en Angleterre et plus précisément en Championship. Le PSV, rival de l’Ajax qui l’avait à l’époque révélé aux yeux du grand public, serait également intéressé par l’idée de le relancer. Pour l’heure, les Aiglons restent à l’écoute d’offres pour le joueur, acheté un peu plus de 20 millions d’euros à l’Ajax en 2019.

