Fulham blinde João Palhinha

Il l’était l’une des grosses surprises du mercato estival européen. Pisté par le Bayern Munich dans les derniers instants du marché des transferts, le milieu de terrain portugais João Palhinha avait déjà réalisé sa visite médicale et même posé avec le maillot bavarois pour boucler son transfert à Munich. Mais finalement, son club, Fulham, avait décidé de bloquer son départ car il ne lui avait pas trouvé un remplaçant dans les délais.

Après cet épisode, l’international de la Seleção das Quinas a décidé de renouveler son bail avec les Cottagers jusqu’en 2028, avec une saison supplémentaire en option. «Je suis heureux. Il s’est passé beaucoup de choses ces dernières semaines pour moi, on a entendu beaucoup de choses sur mon avenir, mais je me concentre sur mon travail à Fulham.Je me suis toujours engagé à 100 % avec ce club, j’ai tout le respect pour le club, pour les fans», a déclaré le joueur de 28 ans dans le communiqué du club.