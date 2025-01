L’étonnante raison du divorce de Pep Guardiola

L’information est tombée ces dernières heures : Pep Guardiola et sa compagne Cristina Serra se sont séparés après plus de 30 ans de relation. Une information qui a surpris du monde dans la presse people espagnole, et dont les raisons sont dévoilées par El Periodico. La femme du tacticien catalan lui reprochait d’être trop impliqué dans son activité professionnelle, et sa prolongation à Manchester City a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

Elle souhaitait effectivement que la famille quitte la ville anglaise, et a été prise au dépourvu par la prolongation du coach. Les proches du couple étaient eux aussi convaincus que Guardiola allait quitter Manchester City et que la famille Guardiola allait s’installer dans les Emirats. Une rupture jugée amicale et pas forcément définitive selon les médias ibériques…