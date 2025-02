Nzola expulsé pour avoir lancé le ballon en direction de l’arbitre face à Nantes

https://www.dazn.com/fr-FR/competition/Competition:dm5ka0os1e3dxcp3vh05kmp33?utm_source=affiliate&utm_medium=dazn_fr_influencers&utm_campaign=campaign&utm_term=term&utm_content=1100l362751|__CLICKREF__|dazn_fr_influencers&dclid=COCN7_HFoIsDFawpTwgdM6AtSw

Regarder Ligue 1 McDonald's en Direct Live | Mois Gratuit | DAZN FR

Regardez Ligue 1 McDonald's en direct et sur demande sur DAZN FR, en HD et sur n'importe quel appareil. Inscrivez-vous aujourd'hui et obtenez un mois gratuit.