Belgique : la liste de Roberto Martinez avec Eden Hazard et Jason Denayer

Après le retour du football de club, les matchs internationaux vont reprendre dès septembre avec la Ligue des Nations, primordiale dans la préparation pour l'Euro 2021. Dernier demi-finaliste de la Coupe du Monde, la Belgique et Roberto Martinez ont annoncé la liste des joueurs convoqués pour les deux premiers matches, prévus contre le Danemark puis l'Islande.

Parmi les enseignements de cette liste, on retrouve la présence de quelques joueurs passés ou toujours en Ligue 1, Jason Denayer, défenseur de l'OL, Nacer Chadli, à Monaco ou Thomas Meunier, tout juste parti du PSG. L'incontournable Eden Hazard est bien là, au contraire de Michy Batshuayi, remplacé par Landry Dimata, attaquant d'Anderlecht, petit nouveau dans la liste. Du haut de ses 18 ans, Jérémy Doku connaîtra lui aussi sa première expérience chez les A.

La sélection complète :

