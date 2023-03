PSG : la nouvelle prestation XXL de Nuno Mendes !

La suite après cette publicité

Une (bonne) habitude. Arrivé en provenance du Sporting CP en août 2021, Nuno Mendes enchaîne les très bonnes performances dans la capitale française. Déjà étincelant lors du Classique remporté (3-0) face à l’OM, le week-end dernier, le Portugais, seulement âgé de 20 ans, a une nouvelle fois prouvé tout son talent contre les Canaris. Crédité d’un 6 par la Rédaction FM, le joueur de la Seleção brille de mille feux sous la houlette de Christophe Galtier. Une très belle nouvelle pour le PSG avant de se déplacer sur la pelouse du Bayern Munich pour le 8e de finale retour de la Ligue des Champions.

Impressionnant sur le plan offensif, le gamin de Lisbonne a rapidement pris de vitesse Fabien Centonze, samedi soir, au Parc des Princes. Passeur décisif sur l’ouverture du score de Lionel Messi (12e), Nuno Mendes a également multiplié les combinaisons avec Kylian Mbappé dans son couloir gauche. De quoi mettre à l’agonie la défense nantaise. Une nouvelle fois déterminant sur le deuxième but parisien - sa frappe est repoussée par Lafont avant d’être contrée par le malheureux Hadjam - le gaucher aux 18 sélections a, par ailleurs, fait preuve d’une très grande solidité défensive.

Auteur d’un énorme retour sur Ganago, qui filait seul face à Donnarumma (68e), Mendes a ainsi évité aux siens l’égalisation des Canaris. Fort de 7 ballons récupérés et d’un très joli taux de réussite dans les duels (4/5), celui qui totalise 2 buts et 5 passes décisives en 25 matches toutes compétitions confondues s’affirme ainsi, progressivement, comme un titulaire indiscutable et un cadre incontournable du onze parisien. De quoi confirmer son excellente dynamique avec les Rouge et Bleu. Récemment interrogé sur PSG TV, Mendes confiait d’ailleurs son bonheur d’évoluer au sein de cet effectif.

«J’ai toujours suivi les matches du PSG, d’autres clubs français aussi mais surtout le PSG. Ils ont d’excellents joueurs, c’est un club qui offre du grand football. Je pense que c’est un club qui a envie de tout gagner et c’est dans des clubs comme ça que nous voulons jouer et de partager le vestiaire avec de tels joueurs. J’ai d’excellents coéquipiers. Je pense que n’importe quel joueur rêve d’être ici et moi je le vis, j’en profite au maximum et j’apprends tous les jours.» Un apprentissage à vitesse grand V bénéfique au champion de France en titre qui aura, sans aucun doute, encore besoin de sa capacité à faire des différences face aux Bavarois, mercredi soir (21h).