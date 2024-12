OL - Nice : Pierre Sage est d’humeur rêveuse

L’Olympique Lyonnais accueillait l’OGC Nice au Groupama Stadium, lors de la 13ème journée de Ligue 1. Sur sa pelouse, les Gones ont dominé les Aiglons (4-1) grâce notamment à un triplé d’Alexandre Lacazette. Après la rencontre, l’entraîneur lyonnais, Pierre Sage, a été interrogé au micro de DAZN et il a eu du mal à contenir sa joie devant une telle prestation réalisée par son équipe. Il est fier d’avoir vu ses joueurs respecter à la lettre toutes les consignes précédemment donnée et d’avoir su empocher une si précieuse victoire pour remonter dans le Top 5 du championnat.

«Je dors bien tous les soirs, mais ce soir, les rêves seront plus beaux. Ma position pour l’arbitrage est la même, je suis dans le respect. Ce soir, peut-être que les décisions étaient de notre côté. Il y a eu beaucoup de moments dans le match où Nice a failli revenir, on a su faire le travail, mais on a souffert. La clé du match était le pressing, c’est pour ça que j’ai insisté à la mi-temps. Je l’ai demandé à mes joueurs mais je n’ai pas l’impression que ma commande ait été écoutée. Il y a toujours un côté psychologique, peut-être qu’on a été plus détendus»