L2 : la garde à vue de Christophe Diedhiou levée

Selon les informations de RMC Sport, le défenseur du FC Sochaux-Montbéliard Christophe Diedhiou a été placé en garde à vue suite à une grosse altercation survenue après la défaite sochalienne sur le terrain de l'AC Ajaccio (1-0). Le Sénégalais de 33 ans a été impliqué dans une bagarre avec Alain Albano, un stadier du club corse, juste avant le départ de ses coéquipiers. Depuis, le joueur a été libéré de sa garde à vue.

Une source proche de la LFP contactée par le média français précise que les incidents survenus samedi sont «très graves» et ajoute que «si cet évènement est confirmé et noté dans le rapport de l'arbitre, le joueur sera convoqué prochainement». Son club a néanmoins tenu à se montrer «pleinement solidaire de son joueur mis en cause mais ne manquera néanmoins pas de faire appliquer les sanctions qu’il pourrait encourir au terme de l’enquête actuellement en cours dont les éléments restent à déterminer». Quant à l'ACA, elle regretté «l'agression de l'un de ses stadiers par un joueur sochalien après la rencontre» et ne devrait pas tarder à porter plainte.