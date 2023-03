Maroc : Samy Mmaee et Imrân Louza présélectionnés, le flou règne pour Brahim Díaz

L’équipe nationale marocaine, impressionnante lors du dernier Mondial, prépare actuellement son prochain rassemblement, prévu fin mars. À ce titre, les hommes de Walid Regragui défieront le Brésil, le 25 mars à Tanger, et le Pérou, le 28 mars à Madrid en Espagne. Pour ces deux rendez-vous, les Lions de l’Atlas pourraient faire appel à Samy Mmaee (26 ans) et Imrân Louza (23 ans). Selon nos informations, le défenseur de Ferencváros et le milieu de Watford devraient d’ailleurs figurer parmi la liste élargie des Marocains. Concernant Brahim Diaz, le flou continue, cependant, de régner. Approché par Walid Regragui pour rejoindre les Lions de l’Atlas, le joueur espagnol d’origine marocaine, séduit par le parcours du Maroc pendant le Mondial, avait donné son accord aux Rouge et Vert. Oui mais voilà, toujours selon nos informations, la Roja a décidé de revenir à la charge et de convoquer l’intéressé pour son prochain rassemblement dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024 où l’Espagne affrontera la Norvège et l’Écosse les 25 et 28 mars.

La suite après cette publicité

Déterminé à l’idée de convaincre Diaz de jouer pour l’équipe nationale marocaine, Regragui avait notamment assisté le 14 février dernier au match de huitièmes de finale aller de Ligue des Champions qui opposait l’AC Milan à Tottenham (1-0). Reste désormais à connaître le choix final du natif de Málaga, prêté par le Real Madrid. Enfin, à l’approche de cette trêve internationale, nous sommes également en mesure de vous informer que Sofiane Diop ne fera pas partie de la liste des Lions de l’Atlas. La raison ? Courtisé également par la sélection sénégalaise, l’ailier gauche de l’OGC Nice n’a pas encore tranché sur son avenir et préfère se concentrer, pour le moment, sur l’Euro Espoirs 2023 avec l’équipe de France. Pour rappel, la 24ᵉ édition du Championnat d’Europe de football espoirs se déroulera en Roumanie et en Géorgie, du 21 juin au 8 juillet 2023.

À lire

Serie A : Naples s’offre l’Atalanta et reprend sa large avance sur l’Inter