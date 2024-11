Real Madrid : la blessure de Vinicius Jr change tout pour Kylian Mbappé

Le Real Madrid est frappé par les blessures. En plus de Rodrygo, Eder Militão et Aurélien Tchouameni notamment, Vinicius Jr a été touché au biceps fémoral de la jambe gauche lors de la victoire contre Leganés (3-0), comme l’a confirmé le club merengue dans un communiqué officiel. Les médias espagnols évoquaient d’ores et déjà une période d’indisponibilité de trois semaines et un retour possible vers le 18 décembre. Le deuxième du Ballon d’Or 2024 ne sera donc pas présent mercredi soir pour le déplacement très important à Liverpool, en Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Mais malgré ce coup dur, Carlo Ancelotti va conserver son plan de base et a trouvé un remplaçant pour pallier la blessure du Brésilien : Brahim Díaz. L’international marocain devrait être aligné dans un 4-4-2 inhabituel, associé à Kylian Mbappé, qui aura un rôle d’ailier gauche. Selon AS, Carlo Ancelotti a été très satisfait des performances de Vini Jr en pointe et envisageait déjà d’aligner Kylian Mbappé à gauche avant que Vini ne se blesse à la jambe gauche.

Kylian Mbappé toujours sous pression

Le capitaine tricolore a donc une opportunité unique de montrer tout son talent dans son rôle de prédilection contre les Reds, mercredi soir, et devrait occuper ce poste durant toute l’absence de son collègue brésilien, précise Relevo. Auteur d’un but cette saison seulement dans la campagne de Ligue des Champions, l’ancien Parisien aura une grande pression lors du choc face à Liverpool puisqu’il devra combler l’absence de Vini Jr et se montrer décisif dans sa position préférée.

La suite après cette publicité

«J’ai joué dans une position différente des derniers matches. Mais je peux jouer à tous les postes de l’attaque. Je suis prêt à aider l’équipe et donner mon maximum. De toute façon, jouer à droite, à gauche, au centre, c’est l’histoire de ma carrière et je m’en fiche», assurait-il après le match contre Léganes. Bien que buteur durant ce match, l’attaquant de 25 ans n’a pas forcément convaincu durant cette rencontre et la presse espagnole pointait du doigt des carences techniques. Une bonne prestation mercredi soir, contre Liverpool, pourrait enfin changer la donne pour Kylian Mbappé.

LIVERPOOL REAL PARIONS SPORT +

Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de

bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10.Un premier but de Mbappé au Real face à Liverpool vous rapporte jusqu’à 531€.