Real Madrid : Kylian Mbappé, un repositionnement peu convaincant

Un retour concluant ? Ce dimanche 24 novembre, Kylian Mbappé a retrouvé les terrains, après une trêve internationale marquée par une absence avec les Bleus et des interrogations sur son état mental, alimentant les débats en Espagne et dans l’hexagone. Face à Leganés, 14e du classement, l’enjeu était double pour son club du Real Madrid : se rapprocher du Barça, surpris à Vigo (2-2), et reprendre la deuxième place à l’Atlético. L’ancien parisien n’a pas réalisé un match parfait ce soir, même si au coup de sifflet final sa formation a su être à la hauteur de l’enjeu et est finalement repartie avec les trois points grâce à une large victoire (0-3).

Aligné pour la première fois de la saison dans le couloir gauche, au côté de Vinicius en pointe, le joueur a commencé son match avec de belles actions. À la 11e minute de jeu, il pense enfin débloquer les compteurs, mais voit son but annulé pour hors-jeu. Piégé par l’alignement adverse, l’attaquant se retrouve dans une situation qu’il connaît bien cette saison, notamment lors du Clasico face à Barcelone (4-0) où il avait été signalé hors-jeu à huit reprises.

Encore des doutes et peu de certitudes

Peu avant la mi-temps, en revanche, Mbappé va enfin renouer avec le succès. Seul face à Marko Dmitrović, Vinicius fait la passe sur la gauche pour Mbappé, qui conclut. Mais après son ouverture du score, il a semblé de nouveau retomber dans ses travers. Trop discret malgré le fait qu’il ait joué à gauche et non dans l’axe, il n’a pas été véritablement convaincant. Son jeu continue de manquer de tranchant, là où, au Paris Saint-Germain, il en avait fait l’une de ses marques de fabrique. Son influence sur le match a quant à elle été également trop limitée, surtout pour un joueur de son calibre.

En conférence de presse d’après match, Carlo Ancelotti a toutefois estimé que le repositionnement de son numéro 9 avait du bon. « Nous avons changé la position des attaquants, avec Mbappé à l’extérieur et il a bien joué, tout comme Vinicius à l’intérieur. L’équipe a très bien contrôlé les bonnes sensations que nous avions lors du match contre Osasuna et nous l’avons confirmé aujourd’hui », a-t-il insisté. Même si sa prestation a en effet permis au Real de prendre l’avantage, il a indubitablement peiné à imposer sa présence sur le terrain pendant les presque deux mi-temps complètes qu’il a joué (remplacé par Modric à la 83e, NDLR). Pas de quoi, donc, totalement apporter plus de confiance avant le choc de Ligue des Champions face à Liverpool. Rendez-vous mercredi prochain pour la suite de cette histoire.