Liga : le Real Madrid en balade à Leganés avec un Mbappé buteur

Le Real Madrid était de retour en Liga ce dimanche soir avec un déplacement du côté de Leganés pour le compte de la 12e journée. L’enjeu était simple : profiter du faux pas du FC Barcelone face au Celta (2-2) pour se rapprocher de la première place. Pour l’occasion, Carlo Ancelotti décidait d’aligner une composition inédite avec la cascade de blessures. Le jeune Raul Asencio débutait en défense centrale avec Valverde latéral droit. Au milieu, Camavinga était positionné en sentinelle aux côtés de Bellingham et Ceballos. Enfin, petite nouveauté devant, outre Arda Guler en tant qu’ailier droit, c’est Kylian Mbappé qui était placé sur l’aile gauche de l’attaque madrilène. Vinicius Jr occupait donc le rôle d’avant-centre qu’apprécie si peu le Français.

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé était donc attendu à son poste préférentiel et très vite, il se montrait bien plus en jambes. Provoquant et percutant, il décochait la première frappe de la rencontre. Son tir, trop écrasé, manquait de précision pour inquiéter Dmitrovic. Mais peu à peu, l’ancien attaquant du PSG perdait le fil technique de la rencontre. Sur plusieurs offensives des siens, il loupait un contrôle, dosait mal sa passe, s’emmêlait les pinceaux ce qui cassait un peu les attaques madrilènes De quoi rendre plus difficile ses combinaisons avec des Bellingham ou Vinicius bien à l’aise technique. Il trouvait bien le chemin des filets après un appel en profondeur mais encore une fois, il était signalé logiquement en position de hors-jeu (10e).

Mbappé discret mais buteur

Un peu plus discret ensuite, Mbappé profitait, avant la pause, d’une offrande Vinicius pour ouvrir le score et mettre fin à une série de 4 matches de Liga sans marquer. Le Brésilien, après un bon pressing de Bellingham (excellent aujourd’hui), récupérait le cuir dans les pieds d’un défenseur et filait au but. Il décidait de servir Mbappé qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (43e, 1-0). Au retour des vestiaires, le Real Madrid semblait gérer son avance sans trop de soucis. Mais il fallait faire le break pour ne pas se faire peur.Les attaquants madrilènes ne parvenaient pas spécialement à se montrer dangereux à l’image d’un Kylian Mbappé de plus en plus discret. Mais la délivrance venait de Federico Valverde.

La suite après cette publicité

Peu après l’heure de jeu, l’international uruguayen profitait d’une combinaison sur coup franc pour envoyer une frappe sèche qui laissait Dmitrovic impuissant (2-0, 66e). En fin de rencontre, avec les espaces dans le dos de la défense de Leganés, Mbappé s’illustrait mais manquait à chaque fois de précision pour s’offrir un doublé (81e). Il laissait sa place à Modric juste après. Jude Bellingham, qui a surnagé dans ce match, y allait aussi de son but d’une tête (3-0, 85e). Avec ce succès, le Real Madrid revient à 4 points du Barça mais avec encore un match en moins. Une manière de prendre la confiance avant le choc de C1 face à Liverpool.