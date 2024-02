Inter : la blessure de Marcus Thuram inquiète son coach

Marcus Thuram n’a pas réalisé la deuxième mi-temps avec son équipe hier face à l’Atlético. L’attaquant de l’Inter Milan est sorti dès la mi-temps, laissant sa place à Marko Arnautovic, après des douleurs musculaires à la cuisse. Simone Inzaghi, son entraîneur, s’est exprimé sur la blessure de son joueur en fin de match à Mediaset : « il a eu un problème sur ce tir avec Witsel, puis il a tiré au but et s’est senti contracté. Dans les prochains jours, nous allons voir ce qu’il a, ce sont des choses qui peuvent arriver, nous verrons, nous espérons que nous ne le perdrons pas trop longtemps. »

Si la contracture de l’adducteur droit se confirme après les examens, l’international français pourrait louper plusieurs semaines de compétition et de nombreux matchs. L’Inter Milan, lancé dans sa course au championnat, va multiplier les rencontres dans les prochains jours. Lecce (25 février), l’Atalanta (28 février), Gênes (4 mars) et Bologne (10 mars en championnat), sont au programme avant le retour contre l’Atletico à Madrid (13 mars).